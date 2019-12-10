«Ред Булл Зальцбург» — «Ливерпуль»: прогноз Константина Генича на Лигу чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Ред Булл Зальцбург» — «Ливерпуль» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Ставка: минимум 4 мяча в матче за 1.95.
«Последний тур Лиги чемпионов. Для многих все определено, для кого-то все решается сейчас. Важнейшая игра в группе, где выступает победитель последней Лиги чемпионов «Ливерпуль».
«Ливерпуль» лидирует, «Наполи» — второй, а «Зальцбург» — третий. У австрийцев есть шансы снять с пробега «Ливерпуль». Надо побеждать. Ну и «Наполи» должен обыграть «Генк». Возможно ли это? Почему нет? Да, «Ливерпуль» на отличном ходу, он забивает и вообще прекрасен с Юргеном Клоппом в АПЛ. Но в Лиге чемпионов один матч «Ливерпуль» проиграл, да и с «Зальцбургом» пришлось помучиться на «Энфилде».
«Зальцбург» — команда смелая, у нее есть супернападающий Холанд, забивающий в каждом матче. И «Зальцбург» никого не боится. Здесь может быть все. Я не удивлюсь, если «Зальцбург» грохнет «Ливерпуль» у себя дома, хотя не сказать, что предпосылок к этому много.
Но то, что «Зальцбург» даст бой, никаких сомнений. Команда очень много забивает и дома, и на выезде. 16 мячей для команды, занимающей третье место, потрясающий результат.
Думаю, эта игра также не будет скучной и низовой. Здесь надо играть голы. И голов, я думаю, будет больше трех. «Зальцбург» предложит открытый футбол, и «Ливерпуль» этот посыл с удовольствием поддержит. «Тотал больше 3,5 мяча» за 1,95. Как правило, в матчах с участием «Зальцбурга» такой вариант доезжает», — сказал Генич.
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