«Бенфика» — «Зенит»: прогноз Ильи Казакова на встречу Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Бенфика» — «Зенит».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.00.



«Совершенно другие расклады и состояние футболистов на данный момент по сравнению с первым матчем между этими командами в Лиге чемпионов. Интересная вещь — игры «Бенфики» против «Зенита» в большинстве случаев получаются не самыми голевыми, хотя два последних матча были верховыми. Я даже не знаю, это тенденция или исключение из правил.



«Бенфика» достаточно неплохо смотрится в последнее время, но и «Зенит» хорош, в первую очередь в матчах национального первенства. Здесь много сомнений. Главный фактор против «Зенита» — конец сезона. Это последний матч, и в нём будет очень тяжело. Можно, конечно, потерпеть, но физиологию не обманешь, хотя, опять же, «Зенит», в отличие от других русских клубов, осенне-зимний период проводит очень достойно.



Я попробую поставить на то, что забьёт только одна из команд. Также считаю, что это будет низовой матч. Ставить на исход встречи сложно и не хочется, а вот на количество голов — интересная и вероятная ставка. Мне кажется, что она может сыграть», — сказал Казаков.

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