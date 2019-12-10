«Бенфика» – «Зенит»: прогноз Валерия Непомнящего на игру Лиги чемпионов

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» – «Зенит».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.95.



«Еврокубковые матчи в декабре сложно складываются для наших команд. Но с другой стороны, будет небольшая пауза на восстановление, команда приведёт себя в порядок и подготовится к этому матчу. Поэтому я считаю, что «Зенит» упрётся и не проиграет в этом матче.



«Зенит» ни в чём не уступает «Бенфике», они примерно равны по своему потенциалу. А когда команда Сергея Семака в хорошем состоянии, то она даже сильнее, чем португальский клуб.



В матче против «Лиона» все были напряжены, даже когда начинали атаку на своей половине поля. А против «Бенфики», я думаю, «Зенит» будет более раскован, но всё равно сыграет вторым номером. В этом будет заключаться их план.



Можно отметить Михаила Кержакова, надёжно сыгравшего на воротах в матче против «Лиона». С «Бенфикой» с большой вероятностью «Зенит» не будет играть в три центральных защитника, потому что из-за дисквалификации матч пропустит Ярослав Ракицкий. А он сейчас очень важный игрок линии обороны.



«Бенфика» в прошлом туре сыграла вничью с «Лейпцигом» (2:2). Этот результат меня удивил. Дело в том, что «Лейпциг» — действительно бесспорный фаворит в этой группе. А «Бенфика» сумела достойно сыграть против него и даже вела по ходу матча со счётом 2:0, но упустила преимущество.



На выход «Зенита» в плей-офф будет влиять также параллельный матч этой группы, в котором «Лион» примет «Лейпциг». Французская команда, скорее всего, не добьётся даже ничейного результата против «Лейпцига», потому что немецкие команды играют на максимуме, даже если уже обеспечили себе выход в плей-офф.



С атакой в этом матче будут сложности у «Зенита». И есть такая вероятность, что команда может не забить. В этом смысле я хоть и думаю, что «Зенит» не проиграет, но у меня большие сомнения, что у него будет много шансов отличиться. Коллектив может сыграть на ноль в обороне, даже несмотря на то, что «Бенфика» играет довольно результативно. В этом матче поставлю на количество голов. И я считаю, что в матче будет не больше двух забитых мячей», — сказал Непомнящий.



«Бенфика» — «Зенит». Прогноз: Семак и Дзюба не выведут Питер даже в Лигу Европы Без Ракицкого оборона сине-бело-голубых превратится в решето. «Зенит» уступит в Португалии.