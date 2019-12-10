«Бенфика» — «Зенит»: прогноз Евгения Ловчева на Лигу чемпионов

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Зенит».



Ставка: победа «Бенфики» и обе забьют за 3.50.



«Да, «Бенфика» находится ниже «Зенита», но на своём поле она сильна. Неслучайно она проиграла всего одну игру в своём чемпионате. Самое главное – эта команда никогда не играет на удержание счёта. На своём поле, при своём зрителе она тем более будет атаковать.



Для «Зенита» это тоже неплохо. И шансы у него есть.



Но мне всё же думается, что «Бенфика» просто неудержима (особенно со своими болельщиками).



Поэтому ставлю на победу «Бенфики». Также сделаю «обе забьют» и поставлю на ТБ (2,5)», — сказал Ловчев.

«Бенфика» — «Зенит». Прогноз: Семак и Дзюба не выведут Питер даже в Лигу Европы Без Ракицкого оборона сине-бело-голубых превратится в решето. «Зенит» уступит в Португалии.