«Бенфика» — «Зенит»: прогноз Евгения Ловчева на Лигу чемпионов
Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Зенит».
Ставка: победа «Бенфики» и обе забьют за 3.50.
«Да, «Бенфика» находится ниже «Зенита», но на своём поле она сильна. Неслучайно она проиграла всего одну игру в своём чемпионате. Самое главное – эта команда никогда не играет на удержание счёта. На своём поле, при своём зрителе она тем более будет атаковать.
Для «Зенита» это тоже неплохо. И шансы у него есть.
Но мне всё же думается, что «Бенфика» просто неудержима (особенно со своими болельщиками).
Поэтому ставлю на победу «Бенфики». Также сделаю «обе забьют» и поставлю на ТБ (2,5)», — сказал Ловчев.
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