«Интер» — «Барселона»: прогноз Рината Билялетдинова на матч Лиги чемпионов

Известный российский футболист и тренер Ринат Билялетдинов дал прогноз на матч «Интер» — «Барселона» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: победа «Барселоны» за 5.50.



«Последний тур Лиги чемпионов. «Интеру» нужна победа, он играет дома, но «Барселона» в последних матчах набрала ход, забивает помногу. Даже без Месси состав позволяет показывать хороший, результативный футбол. Есть тот же Гризманн, которому нужно доказывать, раскрываться в новой команде. Есть проколы у «Барселоны», но не в Лиге чемпионов.



Тот момент, что «Интеру» очень нужен результат, может его закрепостить. Ему надо будет атаковать, забивать. А «Барселона» воспользуется свободным пространством, будет выбегать в контратаки. Коллективное исполнительское мастерство у «Барселоны» выше. Так что ставлю на «Барселону», думаю, она победит 2:0», — сказал Билялетдинов.

«Интер» — «Барселона». Прогноз: Вальверде даст отдых Месси и Суаресу Каталонцы не станут нагружать лидеров в ничего не значащем матче. «Интеру» повезло.