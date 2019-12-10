«Интер» — «Барселона»: прогноз Рината Билялетдинова на матч Лиги чемпионов

Известный российский футболист и тренер Ринат Билялетдинов дал прогноз на матч «Интер» — «Барселона» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Ставка: победа «Барселоны» за 5.50.
«Последний тур Лиги чемпионов. «Интеру» нужна победа, он играет дома, но «Барселона» в последних матчах набрала ход, забивает помногу. Даже без Месси состав позволяет показывать хороший, результативный футбол. Есть тот же Гризманн, которому нужно доказывать, раскрываться в новой команде. Есть проколы у «Барселоны», но не в Лиге чемпионов.
Тот момент, что «Интеру» очень нужен результат, может его закрепостить. Ему надо будет атаковать, забивать. А «Барселона» воспользуется свободным пространством, будет выбегать в контратаки. Коллективное исполнительское мастерство у «Барселоны» выше. Так что ставлю на «Барселону», думаю, она победит 2:0», — сказал Билялетдинов.
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