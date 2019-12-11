«Атлетико» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико Мадрид» — «Локомотив» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: победа «Атлетико» и меньше 4 мячей в матче за 1.65.



«Локомотив» потерял математические шансы на продолжение борьбы в еврокубках. Что касается «Атлетико», то у «Байера» есть ещё возможность зацепиться за выход в плей-офф после двух побед подряд, поэтому я сильно сомневаюсь, что мадридцы выйдут на этот матч играть спустя рукава. «Атлетико» прекрасно понимает, что всё зависит от него, он просто сильнее «Локомотива», который очень сильно сдал в последних матчах. Видно, что команда устала – то ли кадровые, то ли психологические проблемы у команды, то ли ей не хватает характера, как сказал после матча с «Байером» Юрий Сёмин. Картина повторяется раз за разом – во вторых таймах «Локомотив» не то чтобы встаёт, но уже не показывает движения, соответствующего уровню и амбициям команды. С «Арсеналом» провалили второй тайм, с «Динамо» во втором тайме выглядели неубедительно, с «Байером», «Атлетико» и «Ювентусом» тоже пропустили во втором тайме. Вторые таймы – это головная боль для «Локомотива».



Можно поставить на гол «Атлетико» во втором тайме, но этот вариант оценивается не очень большим коэффициентом. Я комментировал последний матч «Атлетико» в чемпионате с «Вильярреалом», не могу сказать, что он выглядел неубедительно, но в обороне были некоторые проблемы. В этом контексте «Локомотив», понимая, что команда после этой игры разъедется по отпускам, выйдет на поле с чемоданно-отпускным настроением. Оно будет присутствовать.



Конечно, это очередной шанс молодым ребятам из «Локомотива» себя показать, о себе заявить. Это касается Миранчуков, Баринова, но хватит ли эмоций и желания, чтобы что-то противопоставить «Атлетико» на «Ванда Метрополитано»? Я сильно сомневаюсь.



Я бы взял победу «Атлетико» при тотале меньше 3,5. Вряд ли здесь должен быть разгром. Раз уж проблема «Локомотива» во вторых тайма есть, и никуда она не делась, то «Атлетико» постарается быстро забить, а уже потом будет контролировать игру. Ещё бы я рассмотрел вариант того, что «Атлетико» забьёт в обоих таймах. Не знаю, забьёт ли «Локомотив», но вариант с голами «Атлетико» в обоих таймах мне нравится», — сказал Генич.

«Атлетико» — «Локомотив». Прогноз: российский клуб избежит разгрома в Мадриде После 0:4 от «Арсенала» «Локомотив» выйдет биться в Мадриде. У «Атлетико» хватает своих проблем.