Во сколько играют «Атлетико» — «Локомотив», где смотреть и какой прогноз

11 декабря «Локомотив» на выезде сыграет с «Атлетико» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча начнётся в 23:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ».



Прогноз «Чемпионата»: победа «Локомотива» с форой «+2» с коэффициентом 1.86.



«Ювентус» после пяти туров уже недосягаем для конкурентов, у «Атлетико» семь очков, у «Байера» на один балл меньше. Ещё не факт, что «фармацевты» дома разберутся со «старой синьорой», но главное другое. «Матрасникам» для выхода в плей-офф необходимо в родных стенах одолеть аутсайдера группы. Задача выглядит более чем реальной.



Букмекеры считают «Атлетико» явным фаворитом матча. На наш взгляд, специалисты слишком переоценивают коллектив Диего Симеоне. Например, фора «+2» на «Локомотив» доступна в конторах за приличный коэффициент 1.86. Этот вариант выглядит практически беспроигрышным сразу по нескольким причинам.



За «железнодорожников» не сыграют важные исполнители основного состава, однако Юрий Сёмин уметь работать даже в условиях короткой обоймы. Для «Локомотива» психологически важно завершить первую часть сезона с хорошим настроением. У красно-зелёных лишь одна победа в девяти последних официальных матчах.



Впрочем, «Атлетико» обладает практически идентичным результатом. У «матрасников» одна победа за восемь последних встреч. Проблемы «Локомотива» во многом связаны с травмированными, а у «матрасников» гигантские сложности с нападением. В Примере коллектив Диего Симеоне забил в 16 турах лишь 16 голов.



Если «Атлетико» поведёт в счёте, то хозяева не полетят добивать соперника. «Матрасники» не относятся к тем командам, которые на волне успеха осаждают чужие ворота. Диего Симеоне верен себе, поэтому мадридцев устроит даже минимальный перевес.



Да, в пятницу «Локомотив» получил 0:4 от тульского «Арсенала», но этот результат был скорее исключением из правил. За пять предыдущих туров Лиги чемпионов «железнодорожники» ни разу не уступили с разницей больше чем в пару мячей. У «Атлетико» в нынешнем сезоне ни одной разгромной победы.



Ставка проиграет в случае успеха «матрасников» в три мяча или более. При разнице в два гола пари рассчитается возвратом, а во всех остальных случаях мы получим прибыль. Риск выглядит минимальным. «Атлетико» не нужные яркие победы. «Матрасники» если и добудут результат, то без солидного превосходства.

«Атлетико» — «Локомотив». Прогноз: российский клуб избежит разгрома в Мадриде После 0:4 от «Арсенала» «Локомотив» выйдет биться в Мадриде. У «Атлетико» хватает своих проблем.