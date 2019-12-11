«Шахтёр» — «Аталанта»: прогноз Константина Генича на встречу Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Шахтёр» — «Аталанта» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: «Аталанта» забьёт минимум 2 мяча за 2.05.



«Решающий матч в группе C. «Манчестер Сити» уже вышел, а три команды имеют шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. Тут ещё не совсем понятно, кто окажется в Лиге Европы. У «Шахтёра» — 6 очков, у «Динамо» из Загреба — 5, у «Аталанты» — 4.



«Аталанте» надо выигрывать на выезде у «Шахтёра» и рассчитывать, что Загреб дома не победит «Ман Сити». Есть расклады, при которых «Динамо» победит «Сити», «Шахтёр» сыграет вничью с итальянцами, тогда хорваты выйдут. Может быть вариант, при котором «Шахтёр» пройдёт.



«Аталанта» сейчас хороша. Она одержала победу, дважды проигрывая по ходу матча с «Вероной». И, как мне кажется, «Аталанта» нелогично проиграла «Шахтёру» в первой встрече. Тогда в самой концовке бергамаски пропустили и уступили. Первые матчи у «Аталанты» вообще вышли скомканными. Сейчас она набрала ход, обыграв «Динамо» и сыграв вничью с «Сити».



Да, «Шахтёр» вроде бы дома играет, но он много пропускает. Пока он пропустил больше, чем забил. Если Загреб минимум два забивал украинскому клубу, то и у «Аталанты» с её атакой есть шансы наказать «Шахтёр». Пятов не всегда выручает.



Возьму за 2,05 «индивидуальный тотал «Аталанты» больше 1,5 мяча» за 2,05», — сказал Генич.

«Шахтёр» — «Аталанта». Прогноз: второй тайм в Харькове обернётся триллером Итальянцев устроит только победа, но и «горняки» рискуют остаться без еврокубков.