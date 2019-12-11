«Динамо» Загреб — «Манчестер Сити»: прогноз Ильи Казакова на Лигу чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Динамо» Загреб — «Манчестер Сити».



Ставка: «Динамо» не проиграет за 2.15.



«Последний матч группового этапа. Встретятся первая и третья команды своей группы. «Манчестер Сити», который идёт без поражений, мне кажется, в этом матче может получить большие сложности. У команды Гвардиолы очевидно сбился игровой ритм. Она играет неровно, чередуя ничьи с победами и поражениями. С ней случился резонансный проигрыш «Ливерпулю» и поражение от «Манчестер Юнайтед». В каждом матче, чего не было раньше, в последнее время «Сити» обязательно пропускает.



Поэтому предлагаю поставить на то, что «Динамо» Загреб не проиграет. Во-вторых, считаю, что обе команды забьют. Не уверен, надо ли ставить на то, что это будет верховая игра. Всё-таки «Динамо» не самая забивающая команда. В этом матче, мне кажется, будет много эмоций и сильная драма. Я этого жду. Ожидаю, что эти ставки, которые сказал, сыграют», — сказал Казаков.



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