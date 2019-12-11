«Бавария» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Казанского на встречу Лиги чемпионов

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Бавария» — «Тоттенхэм» на рамках групповой стадии ЛЧ.



Ставка: минимум 4 мяча в матче за 1.95.



«Бавария» удивила, проиграв и «Байеру», и «Боруссии» в Бундеслиге. Но на «Баварию» надо смотреть как на команду, которая имеет великолепные показатели в домашних матчах в ЛЧ. И побеждать на этой земле будет очень сложно. Тем более что и «шпоры», и «Бавария» себе уже гарантировали путёвку в плей-офф.



Думаю, что будет серьёзная ротация. Это точно касается «Тоттенхэма», который прекрасный матч провёл против «Борнмута» (5:0). «Бавария» очень много дома забивает, и думаю, что и в этой встрече сыграет тотал больше 3,5», — сказал Казанский.

«Бавария» — «Тоттенхэм». Прогноз: очередные 7:2 нас полностью устроят Моуринью постарается исправиться за позор Почеттино, а «Бавария» зла из-за неудач в Бундеслиге.