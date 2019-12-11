«Бавария» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Казанского на встречу Лиги чемпионов
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Бавария» — «Тоттенхэм» на рамках групповой стадии ЛЧ.
Ставка: минимум 4 мяча в матче за 1.95.
«Бавария» удивила, проиграв и «Байеру», и «Боруссии» в Бундеслиге. Но на «Баварию» надо смотреть как на команду, которая имеет великолепные показатели в домашних матчах в ЛЧ. И побеждать на этой земле будет очень сложно. Тем более что и «шпоры», и «Бавария» себе уже гарантировали путёвку в плей-офф.
Думаю, что будет серьёзная ротация. Это точно касается «Тоттенхэма», который прекрасный матч провёл против «Борнмута» (5:0). «Бавария» очень много дома забивает, и думаю, что и в этой встрече сыграет тотал больше 3,5», — сказал Казанский.
«Бавария» — «Тоттенхэм». Прогноз: очередные 7:2 нас полностью устроят
Моуринью постарается исправиться за позор Почеттино, а «Бавария» зла из-за неудач в Бундеслиге.
Читайте также
- 11 декабря 2019
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 10 декабря 2019
-
21:00
-
20:00
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
Партнерский контент