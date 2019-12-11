«Атлетико» — «Локомотив»: прогноз Евгения Ловчева на Лигу чемпионов
Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Локомотив».
Ставка: победа «Атлетико» и меньше 3 мячей в матче за 2.20.
«Последние игры «Локомотива» показывают, что команда устала, психологически устала. Наверное, их надломили эти две игры в Европе, которые проходили с «Ювентусом».
А «Атлетико» – команда, которая может спокойно 0:0 сыграть. Но у них есть нападающие, а защита «Локомотива» разваливается на глазах. Неслучайно они получили четыре мяча только что.
Поэтому мне видится так, что «Атлетико» своё забьёт, но не пропустит. Победа «Атлетико» в 2 мяча, «Локо» не забьёт и ТМ (2,5)», — сказал Ловчев.
«Атлетико» — «Локомотив». Прогноз: российский клуб избежит разгрома в Мадриде
После 0:4 от «Арсенала» «Локомотив» выйдет биться в Мадриде. У «Атлетико» хватает своих проблем.
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