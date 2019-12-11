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«Бавария» — «Тоттенхэм»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей на ставку

«Бавария» — «Тоттенхэм»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей на ставку
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Сегодня, 11 декабря, в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» примет «Тоттенхэм». Встреча начнётся в 23:00 мск.

С коэффициентом 2.20 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал «Тоттенхэма» больше 1. «Шпоры» забили во всех матчах под руководством Моуринью. Только в проигранном поединке с «Манчестер Юнайтед» Кейн и компания сообразили один гол. В остальных случаях в воротах соперников оказывалось не меньше трёх мячей.

«Бавария» получила по два гола от «Байера» и «Боруссии М». Мюнхенцы постараются реабилитироваться перед фанатами, но и у «Тоттенхэма» есть жажда реванша. В первом круге в Лондоне болельщики «шпор» стали свидетелями унизительных 2:7 от Левандовского и компании. Маурисио Почеттино был в шоке. Повторение ситуации практически невозможно, но нас даже такой счёт вполне устроит.

У «Баварии» действительно неплохие шансы на победу. Дома коллектив Ханса-Дитера Флика невероятно силён, однако гости практически наверняка получат несколько великолепных возможностей, чтобы забить. Для Жозе Моуринью мюнхенцы представляются чуть ли не идеальным оппонентом.

Особенный обожает действовать на контратаках в поединках с грандами. «Бавария» дома понесётся вперёд, а в атакующей группе у «Тоттенхэма» нет ни одного медленного исполнителя. Свободное пространство – это стихия Жозе Моуринью. «Шпоры» окажутся в выгодных условиях, где останется лишь ответственно подходить к реализации моментов. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!

«Бавария» — «Тоттенхэм». Прогноз: очередные 7:2 нас полностью устроят
Моуринью постарается исправиться за позор Почеттино, а «Бавария» зла из-за неудач в Бундеслиге.
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