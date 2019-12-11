«Атлетико» – «Локомотив»: прогноз Жорди Гратакоса на игру Лиги чемпионов

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Атлетико Мадрид» – «Локомотив».



Ставка: победа «Атлетико» минимум в 2 мяча за 1.60.



«Ситуация в этой игре довольно простая. У «Атлетико» больше таланта, уровня игроков, выше мотивация и концентрация. «Локомотив» уже точно четвёртый в группе и к тому же проводит последний матч перед отпуском, да ещё и после разгромного поражения от тульского «Арсенала» в РПЛ. А «Атлетико» нужна победа для выхода в следующий раунд.



Честно говоря, не представляю, как российской команде добиться результата. Слишком силён и мотивирован соперник. Нужно сохранять концентрацию особенно при стандартах в обороне и атаке, возможно, это будет ключевой компонент в матче.



Но «Атлетико» – не та команда, которая может оступиться в такой игре. Симеоне славится умением настраивать на важнейшие матчи, пусть и с не самыми сильными соперниками.



Мой прогноз – «Атлетико» забьёт как минимум дважды. А «Локомотив» — не забьёт вовсе», — сказал Гратакос.

«Атлетико» — «Локомотив». Прогноз: российский клуб избежит разгрома в Мадриде После 0:4 от «Арсенала» «Локомотив» выйдет биться в Мадриде. У «Атлетико» хватает своих проблем.