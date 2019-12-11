«Атлетико» — «Локомотив»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч Лиги чемпионов

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» — «Локомотив».



Ставка: обе забьют за 3.00.



«У “Локомотива” шансов уже нет. “Атлетико” тоже не мотивирован на сто процентов. Сомневаюсь в плане концентрации футболистов “Атлетико”, пусть они и мало пропускают в последнее время. Предыдущие матчи напоминают то, что происходило с “матрасниками” год-два назад. Тем не менее на данный момент команда не настолько атакующая, какой хочет её видеть Симеоне.



Думаю, концентрации у “Атлетико” не будет, так как от этого матча мало что зависит. В то же время футболисты “Локомотива”, хоть и будут мыслями уже в отпуске, покажут себя на уровне Лиги чемпионов, покажут свой уровень иностранным клубам, несмотря на то что команда Сёмина проваливается в последних турах РПЛ: проиграли “Динамо”, в матче с тульским “Арсеналом” пропустили вообще четыре мяча.



В то же время на футболистов “Локо” ничего не давит. Никто не требует от них победы или ничейного результата, можно играть раскованно, даже больше в атаку. Многое зависит и от тренерского штаба. Юрий Павлович выдвигает футболистам претензии, когда характер отсутствует. Мне кажется, в этой встрече характер всё и решит. Особенно на фоне отсутствия у “Атлетико” концентрации.



Рекомендую рискованную ставку — “обе забьют”. Можно скомбинировать её с победой “Атлетико”. Представляете, коэффициент на это событие — 3. И это в таком забивном турнире, как Лига чемпионов. Надо брать».

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