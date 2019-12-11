«Бавария» — «Тоттенхэм»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Бавария» — «Тоттенхэм» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: победа «Баварии» минимум в 2 мяча за 2.04.



«Так получается в этом турнире, что из-за сильного расслоения команд масса игр в последнем туре ничего особо не значит. Например, «Барселона» не берёт Месси на игру в Милан с «Интером». Здесь тоже турнирной составляющей нет. «Бавария» разгромила «Тоттенхэм» в Лондоне, но вряд ли это будет какой-то серьёзной мотивацией для англичан. У них свой чемпионат, у них свои задачи, у них сменился тренер. Да, Жозе Моуринью не любит проигрывать никогда и нигде, но ценность этого матча с «Баварией» не ясна ни одной из команд. Единственное, что можно понять, так это то, что «Бавария» проиграла два раза подряд соперникам слабее себя в Бундеслиге, поэтому она в бешенстве. Она хочет вернуть веру болельщиков в себя, в того тренера, который сейчас командой руководит. Я думаю, что «Бавария» будет рвать и метать в этой встрече. Учитывая, что матч пройдёт в Мюнхене, мне кажется, что ставить надо на победу «Баварии» с форой (-1,5)», — сказал Андронов.

«Бавария» — «Тоттенхэм». Прогноз: очередные 7:2 нас полностью устроят Моуринью постарается исправиться за позор Почеттино, а «Бавария» зла из-за неудач в Бундеслиге.