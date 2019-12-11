«Милуоки Бакс» — «Нью-Орлеан Пеликанс»: прогноз Алексея Серякова на матч НБА

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч НБА «Милуоки Бакс» — «Нью-Орлеан Пеликанс».



Ставка: победа «Милуоки» и тотал больше 235,5 очка за 2.14.



«Иногда топ-команды валяют дурака в матчах со слабыми соперниками. Но это явно не тот случай: «Милуоки» идёт на серии из 15 побед подряд, подобные стрики всегда добавляют концентрации и мотивации. А разница в уровне команд очевидна, так что сомнения в итоговой победе хозяев минимальны.



НОП проиграли уже девять раз кряду, предыдущую победу они одержали аж 20 дней назад. «Бакс» чертовски хороши на своём паркете (11-1, уступили только в первом матче сезона «Майами» 126:131), «Пеликанс» выиграли в гостях лишь дважды — у «Финикса» и «Шарлотт», оба раза на тоненького. Сейчас соперник гораздо сильнее.



Обе команды входят в топ-5 НБА по темпу, что обещает нам результативный поединок. На каких-то отрезках он наверняка будет напоминать Матч звёзд. Не по качеству исполнителей, а по рисунку игры: максимально короткие владения, огромное количество трёхочковых.



«Бакс» третьи в лиге по выброшенным трёхам, «Пеликанс» — четвёртые. При таких исходных данных можно проверить ставку «первые очки в матче будут набраны трёхой» за 4.75. Обе команды набирают за счёт бросков с периметра более 42 очков за встречу, а это около 35-37% от общей результативности. С точки зрения математики кэф кажется завышенным.



Соперники рискуют по пояс возвыситься над планкой в 230 очков. В прошлом году они встречались дважды, результат — 130:113 и 123:115 в пользу «оленей». В этом сезоне и те и другие играют ещё быстрее, так что при вменяемой точности 240 очков на двоих кажутся реальной задачей. П1 + ТБ 235,5 очка за 2.14 — вполне нормально.



Составы близки к оптимальным: у хозяев нет только Драгана Бендера (дальний конец скамейки, выходит в мусорное время), у гостей — Зайона и Дариуса Миллера, но это не новость. Участие Деррика Фэйворса под вопросом, хотя он по такой игре в любом случае не получит большого количества минут».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Торонто» — «Клипперс». Прогноз: Кавай заберёт в Канаде перстень и победу Действующий чемпион НБА не справится с «Клипперс». Звёзды «Лос-Анджелеса» сделают результат.