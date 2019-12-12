Россия — Швеция: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка Первого канала

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч Россия — Швеция, который состоится в рамках Кубка Первого канала.
Ставка: меньше 6 шайб в матче за 1.88.
«Российский этап Еврохоккейтура, который называется Кубок Первого канала. Как часто бывает, на Первом канале его не показывают, но это никакого отношения к прогнозу не имеет. Думаю, что всё попадёт в объективы, будем болеть и переживать за наших. Всегда на этот этап приглашаются элитные хоккеисты нашей страны, потому что остальные этапы для нас – это проверка резерва, а домашний этап – выставочная ситуация.
Шведы привозят сильный состав, в котором 11 игроков из КХЛ. Крутые вратари – Юханссон и Рейдерборн. Второй произвёл феноменальное впечатление в нынешнем сезоне в «Ак Барсе». Нам будет очень сложно.
Думаю, что основные эмоции для нас будут в Петербурге, где пройдёт матч против финнов на открытом льду. Формально крыша будет на «Газпром Арене», но в любом случае матч будет на открытом воздухе. А в первом матче будет тяжело – состав сыгрывается, тяжёлые и практичные шведы с классными вратарями, поэтому я ожидаю низовой исход в этой встрече», — сказал Казанский.
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