«Эспаньол» – ЦСКА: прогноз Жорди Гратакоса на игру Лиги Европы

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20 «Эспаньол» – ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА за 3.70.



«Для этих команд в Лиге Европы уже всё ясно: «Эспаньол» точно первый, а ЦСКА – последний. Приоритетом каталонцев в настоящий момент является Ла Лига. Конечно, ЛЕ – приятный бонус для команды как в денежном, так и статусом плане, но «Эспаньол» в чемпионате Испании занимает последнее место, а отрыв от спасительной 17-й строчки составляет пять баллов. Своё внимание они сконцентрируют на игре в выходные против «Бетиса». Поэтому во встрече с ЦСКА, скорее всего, будет задействовано много молодых игроков.



Для «армейцев» игра в Барселоне – матч престижа. Есть Фёдор Чалов, Марио Фернандес, Никола Влашич, также много игроков, которые всегда нацелены на победу. Это последняя игра для ЦСКА до весны, у них больше мотивации привезти всех лидеров и на мажорной ноте закончить год.



Вряд ли на стадион придёт много болельщиков. Матч ожидается спокойным, соперники будут стараться держать мяч и играть в пас. Но для меня фаворитом является ЦСКА. Победить испанский клуб на выезде всегда престижно, поэтому я рассчитываю на успех «армейцев», — сказал Гратакос.

«Эспаньол» — ЦСКА. Прогноз: рискнём проверить коэффициент 3.76 ЦСКА хочет уйти на зимний перерыв в хорошем настроении. «Эспаньолу» сейчас не до Лиги Европы.