Чехия — Финляндия: прогноз Максима Лебедева на игру Кубка Первого канала

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Кубка Первого канала 2019 Чехия — Финляндия.



Ставка: победа Чехии с форой (-1) за 2.70.



«В начале 2000-х сидели мы как-то с паном Владимиром Вуйтеком в тренерской новой, с иголочки «Арены Локомотив-2000» и рассуждали о судьбах мирового хоккея. Наша сборная тогда ещё, что называется, «не жужжала», вылетая строго в четвертьфиналах чемпионатов мира. Зато чешская сборная мало того что недавно выиграла первую и единственную в своей истории Олимпиаду в Нагано, так ещё трижды подряд первенствовала на чемпионатах мира. А потом утомилась и сдала переходящий красный вымпел родоначальникам.



Вот тогда-то пан Владимир и заметил, что в сборной Чехии начался трудный процесс смены поколений. С тех пор прошло без малого 20 лет, ещё пара поколений, отыграв своё, отправилась на пенсию, а процесс их смены всё никак не может завершиться. И только вечный Яромир Ягр продолжает коптить небо в родном «Кладно», откуда его, наверное, прямо со льда, не снимая амуниции и коньков, в конце концов положат в гроб и унесут на кладбище. Потому что столько не живут.



И вот в кои-то веки чехи весело, с шутками и прибаутками, выигрывают этап Еврохоккейтура, причём не домашний, где хозяевам сам бог и судья велят выигрывать, а финский Кубок Карьяла. Потеряв в трёх матчах всего одно очко. Причём впервые за долгое-долгое время показывают игру не мутную, как моя жизнь, а весёлую, если не сказать наглую. И командочка у чехов достаточно молодая, то есть все перспективы налицо.



Финскую команду ветеранской сборной тоже как-то не назовёшь, ноунеймов с последнего чемпионата мира там хватало, да и не ноунеймы они теперь вовсе, а чемпионы мира. Однако чехи-то выглядели интересней. Именно этот факт, поскольку в нашем распоряжении иных нет, и позволяет предположить именно чехов фаворитами чешско-финского «междусобойчика» на Кубке Первого канала, который, повторюсь, нужен Первому каналу и лично товарищу Эрнсту как зайцу стоп-сигнал.



То есть чехи выиграют, преимущество не будет слишком большим, но всё закончится в основное время», — сказал Лебедев.



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