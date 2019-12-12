«Хетафе» — «Краснодар»: прогноз Рината Билялетдинова на Лигу Европы
Известный российский футболист и тренер Ринат Билялетдинов дал прогноз на матч «Хетафе» — «Краснодар» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.
Ставка: победа «Хетафе» и обе забьют за 3.50.
«Лига Европы, последний тур. Надо выигрывать «Краснодару», чтобы пройти в плей-офф. Но я думаю, что «Краснодару» будет трудно. Декабрь. Концовка первой части сезона, отпуск.
«Хетафе» же сейчас в тонусе, поднимается по таблице чемпионата. Ротация присутствует.
Дома «Краснодар» проиграл «Хетафе». Думаю, всё то же повторится. 2:1 в пользу «Хетафе». «Краснодар» свой мяч забьёт», — сказал Билялетдинов.
«Хетафе» — «Краснодар». Прогноз: российский клуб отоварят по ногам в Испании
«Краснодар» второй в РПЛ по удалениям, а «Хетафе» — самый грубый клуб Примеры. В Испании будет сеча.
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