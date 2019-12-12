Россия – Швеция: прогноз Владимира Вуйтека на Кубок Первого канала

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч Кубка Первого канала Россия — Швеция.

Ставка: победа России за 1.80.



«Это российский этап Евротура, и сборная России — главный фаворит этого турнира. Они должны выиграть этот трофей, а также уверенно победить в стартовой игре против Швеции. На этот матч выйдет сильнейший состав, который сможет принять участие в матче. На прошлом этапе Евротура в Финляндии у российской сборной не играли лидеры национальной команды, а сейчас другая ситуация. У России есть задача победить на этом турнире, так что она для меня — главный фаворит. Возможно, только Чехия сможет что-то противопоставить хозяевам Кубка Первого канала.



Россия пропустила больше всех шайб на Кубке Карьяла, но сейчас в составе команды будут сильнейшие защитники и вратарь. Поэтому жду улучшения качества игры в обороне. Шведы на прошлом этапе проиграли все три своих матча, и на этом турнире у них будет дополнительная мотивация. Но в качестве игроков они уступают российской сборной, поэтому начнут с поражения предстоящий турнир.



Россия будет с первых минут оказывать давление на шведскую сборную. И по итогам матча ожидаю победы хозяев со счётом 3:1 или 4:2. Швеция в этом матче сыграет вторым номером, потому что у них нет другого варианта: Россия будет давить на них и много времени проводить в атаке», — сказал Вуйтек.