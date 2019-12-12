«Хетафе» — «Краснодар»: прогноз Михаила Гончарова на матч Лиги Европы 12 декабря

Автор «Чемпионата» Михаил Гончаров дал прогноз на матч Лиги Европы «Хетафе» — «Краснодар».



Ставка: победа «Хетафе» за 1.63, ТМ 2,5 мяча за 1.86.



«Два фактора против «Краснодара»: выездное поле в ключевом матче против прямого конкурента и отсутствие ведущего форварда Ари, набравшего в последнее время приличную форму, но заработавшего дисквалификацию. Кроме того, «Хетафе» сейчас в относительном порядке – идёт пятым в чемпионате Испании, выиграл с сухим счётом три последних матча во всех турнирах.



«Быкам» придётся прыгать выше головы, но совершенно нет уверенности, что сейчас, в сложном для всех российских клубов декабре, они на это способны. Даже ничейная встреча с ЦСКА, где хромало качество футбола и «армейцы» смотрелись предпочтительнее, скорее настроила на пессимистичный лад. Поэтому прогноз: победа «Хетафе». Второй ставкой можно выбрать суммарное количество голов в игре – полагаю, их окажется не больше трёх».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Хетафе» — «Краснодар». Прогноз: российский клуб отоварят по ногам в Испании «Краснодар» второй в РПЛ по удалениям, а «Хетафе» — самый грубый клуб Примеры. В Испании будет сеча.