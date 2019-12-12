«Хетафе» — «Краснодар»: прогноз Михаила Гончарова на матч Лиги Европы 12 декабря

Автор «Чемпионата» Михаил Гончаров дал прогноз на матч Лиги Европы «Хетафе» — «Краснодар».
Ставка: победа «Хетафе» за 1.63, ТМ 2,5 мяча за 1.86.
«Два фактора против «Краснодара»: выездное поле в ключевом матче против прямого конкурента и отсутствие ведущего форварда Ари, набравшего в последнее время приличную форму, но заработавшего дисквалификацию. Кроме того, «Хетафе» сейчас в относительном порядке – идёт пятым в чемпионате Испании, выиграл с сухим счётом три последних матча во всех турнирах.
«Быкам» придётся прыгать выше головы, но совершенно нет уверенности, что сейчас, в сложном для всех российских клубов декабре, они на это способны. Даже ничейная встреча с ЦСКА, где хромало качество футбола и «армейцы» смотрелись предпочтительнее, скорее настроила на пессимистичный лад. Поэтому прогноз: победа «Хетафе». Второй ставкой можно выбрать суммарное количество голов в игре – полагаю, их окажется не больше трёх».
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