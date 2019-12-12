«Хетафе» – «Краснодар»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Лиги Европы

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20 «Хетафе» – «Краснодар».
Ставка: победа «Краснодара» за 5.25.
«Эта игра – как финал, «Хетафе» и «Краснодар» поборются за путёвку в плей-офф Лиги Европы в очном матче. Ситуация вроде бы благоволит «Хетафе» — испанский клуб устроит и ничья, к тому же за «Краснодар» не сможет сыграть один из ключевых игроков Ари, из-за красной карточки в прошлом туре.
Но, на мой взгляд, «Краснодар» чуть сильнее «Хетафе». Испанский клуб берёт дисциплиной и высокой концентрацией, но у россиян, пожалуй, больше таланта. «Краснодар» будет владеть мячом, хозяева – играть на контратаках и рассчитывать на стандарты. А в отсутствие Ари должен взять больше ответственности Вандерсон.
Вряд ли будет много голов – ожидаю нервной игры на результат. Но мне кажется, талант должен взять своё. Ставлю на победу «Краснодара» и выход россиян в плей-офф Лиги Европы», — сказал Гратакос.
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