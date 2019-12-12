«Вулверхэмптон» — «Бешикташ»: прогноз Ильи Казакова на Лигу Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20 «Вулверхэмптон» — «Бешикташ».
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.00.
«Волки» непобедимы в Лиге Европы и в последних матчах. Если говорить о достаточно продолжительном отрезке времени, то они играют выше всяких похвал. Никто не ожидал, что команда так будет выглядеть в Европе. Если мы посмотрим на результаты и счёт, то увидим интересную особенность — в каждой игре «Вулверхэмптон» обязательно забивает. В предстоящем матче я бы поставил в первую очередь на это, что англичане забьют. Ещё бы взял, может быть, даже рискованную ставку — «Вулверхэмптон» забьёт в каждом из таймов.
У меня есть сомнения относительно гола «Бешикташа». Команда, на мой взгляд, играет из рук вон плохо, и последняя игра в Лиге Европы вряд ли является большой мотивацией. Стамбульский клуб сосредоточится на выступлении в национальном первенстве. Я бы предложил, несмотря на результаты «Бешикташа» в последних встречах, которые были верховыми, поставить на то, что это будет низовая игра и что гости не забьют», — сказал Казаков.
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