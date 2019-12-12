Россия — Швеция: прогноз Максима Лебедева на игру Кубка Первого канала

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Кубка Первого канала 2019 Россия — Швеция.



Ставка: ничья в основное время за 4.50.



«Как у нас повелось издревле, домашний этап Еврохоккейтура проводится под девизом «Я надену всё лучшее сразу». Иногда это помогает, иногда наоборот. Лично мне кажется, что на этот раз не поможет. Ну не верю я в тренерский талант Алексея Кудашова, хоть и уважаю его как человека безгранично. Вы скажете: посмотри на СКА. И я смотрю. Но я вижу, что свою роскошную 10-матчевую победную серию питерцы начали 5 ноября. То есть для её запуска понадобился сентябрь, октябрь и ещё пара месяцев предсезонки. То есть четыре месяца. Будет у Кудашова столько времени перед чемпионатом мира? А сейчас-то его ещё меньше. Игроки у него будут хорошие, лучшие на сегодняшний момент, но если на тренерской скамейке во время матча нет человека, способного двумя-тремя словами заставить любого игрока крушить горы, человека, у которого характер из чугунной арматуры и стальные сами знаете что, то никакие игроки не помогут. Что нам самым нагляднейшим образом доказал майский чемпионат мира.



Конечно, остальные сборные на Кубке Первого канала будут экспериментальными, потому что дальше времени для экспериментов не будет. И шведы, кстати, единственные, кого мы на первом этапе нынешнего Евротура, хоть с грехом пополам, в серии послематчевых буллитов одолели, тоже привезут в Москву много молодёжи. Поэтому наша сборная будет для них как красная тряпка для быка. Именно поэтому я и не поставлю на нашу сборную, пусть и выгляжу при этом жутко непатриотично. Ну не вырастают великие тренеры из послушных, это надо понять. В основное время будет ничья, а второе очко возьмут шведы», — сказал Лебедев.

Швеция — Россия. Прогноз: Сорокин не подведёт на старте Кубка Первого канала Букмекеры ждут большого количества голов, но в этом есть сомнения.