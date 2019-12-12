«Стандард» — «Арсенал»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20 «Стандард» — «Арсенал».
Ставка: обе забьют за 1.50.
«Бельгийский клуб ещё недавно был для лондонцев очень удобным соперником. В очных матчах «канониры» и выигрывали, и забивали. Также «Арсенал» часто проводил верховые игры. Это будет матч команд, одна из которых здорово начала, но потом сбила свою походку. Сейчас она напоминает лодку, которая дрейфует в открытом море без вёсел и паруса.
Если говорить о «Стандарде», команда удивительно неровно играет. Если, опять же, смотреть на результаты, можно заметить одну интересную особенность — играя нестабильно, «Стандард» всё-таки забивает. Поэтому я предлагаю взять ставку «обе команды забьют». Мне кажется это вполне разумным.
Ещё я бы предложил поставить на ничью. Мне кажется, что проблемы «Арсенала» и выездной матч нивелируют то условное преимущество в классе и всё это историческое превосходство в очном противостоянии с бельгийцами. Вижу этот матч именно ничейным. Очень мощный и хороший коэффициент на этот исход», — сказал Казаков.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 12 декабря 2019
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:14
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:26
-
10:00
-
08:00
- 11 декабря 2019
-
21:00
-
20:00
-
19:22
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00