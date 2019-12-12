«Стандард» — «Арсенал»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20 «Стандард» — «Арсенал».



Ставка: обе забьют за 1.50.



«Бельгийский клуб ещё недавно был для лондонцев очень удобным соперником. В очных матчах «канониры» и выигрывали, и забивали. Также «Арсенал» часто проводил верховые игры. Это будет матч команд, одна из которых здорово начала, но потом сбила свою походку. Сейчас она напоминает лодку, которая дрейфует в открытом море без вёсел и паруса.



Если говорить о «Стандарде», команда удивительно неровно играет. Если, опять же, смотреть на результаты, можно заметить одну интересную особенность — играя нестабильно, «Стандард» всё-таки забивает. Поэтому я предлагаю взять ставку «обе команды забьют». Мне кажется это вполне разумным.



Ещё я бы предложил поставить на ничью. Мне кажется, что проблемы «Арсенала» и выездной матч нивелируют то условное преимущество в классе и всё это историческое превосходство в очном противостоянии с бельгийцами. Вижу этот матч именно ничейным. Очень мощный и хороший коэффициент на этот исход», — сказал Казаков.



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