Швеция — Россия: прогноз «Чемпионата». Бонус от ФОНБЕТ до 10 000 рублей

Сегодня, 12 декабря, в матче Кубка Первого канала сборная России сыграет с командой Швеции. Встреча начнётся в 20:00 мск.



На домашнем этапе Евротура от россиян ждут только победы, о чём несколько дней назад уже успел напомнить Владислав Третьяк. Стоит отметить, что у сборной Швеции заявка тоже весьма достойная. В неё вошли 11 хоккеистов из КХЛ, а вратарская бригада целиком состоит из наших знакомых — Адам Рейдеборн из “Ак Барса” и Ларс Юханссон из ЦСКА.



Тем не менее сборная России вполне справедливо идёт у букмекеров явным фаворитом: индивидуального таланта тут побольше, да и по глубине состава “тре крунур” смотрятся не так здорово. Хотя у чехов и финнов подбор хоккеистов, пожалуй, поскромнее, так что соперник по стартовой игре с большой долей вероятности превосходит остальных.



В последнее время очные встречи россиян и шведов получаются весёлыми хоть на Евротуре, хоть на чемпионате мира. Достаточно сказать, что в четырёх предыдущих случаях забрасывалось не менее шести шайб (5:4 Б, 7:4, 4:6 и 2:4). Впрочем, “тре крунур” на Кубке Карьялы дважды сыграли низ.



Скорее всего, Алексей Кудашов постарается сыграть построже. Определённое давление из-за необходимости дать результат имеется, а ввязываться со шведами в перестрелку всегда опасно. В связи с этим есть подозрение, что планка тотала кажется завышенной. На Кубке Карьялы сборная России хорошо начинала, а потом чередовала удачные отрезки с провальными и страдала из-за огромного количества ненужных удалений.



Пожалуй, от этого и оттолкнёмся. Победа сборной России в первом периоде идёт за 2.36, а ИТМ 2 шайбы Швеции — за 2.15. Вариант попроще — тотал меньше 5,5 шайбы за 1.90. Если быстрого гола не случится, планка в 4-5 шайбы вполне может устоять. У гостей хорошие вратари, а атака сборной России пока действует нестабильно. Поставьте на это и получите бонус до 10 000 рублей!

Швеция — Россия. Прогноз: Сорокин не подведёт на старте Кубка Первого канала Букмекеры ждут большого количества голов, но в этом есть сомнения.