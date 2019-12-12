«Хетафе» — «Краснодар»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей на ставку

Сегодня, 12 декабря, в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Хетафе» примет «Краснодар». Встреча начнётся в 20:55 мск.



В предстоящем поединке букмекеры считают фаворитом хозяев, что неудивительно. Если «Хетафе» во внутреннем первенстве после 16 туров опережает двух участников Лиги чемпионов («Атлетико Мадрид» и «Валенсию»), то «Краснодар» действительно выглядит аутсайдером. Чистая победа синих доступна за коэффициент 1.68.



У «Краснодара» есть шанс выйти в плей-офф, но «быкам» необходима только победа. На наш взгляд, от ставок на классический исход лучше воздержаться. У «Краснодара» был лишний день отдыха, но для «Хетафе» встреча станет домашней. Результат слишком непредсказуем. Одно можно сказать точно: команды будут биться вплоть до финального свистка, используя все возможные средства для достижения цели.



Мы рискнём сделать выбор в пользу грубой игры. Тотал жёлтых карточек больше 5,5 за 2.08 и удаление с коэффициентом 3.50 великолепно подходят для решающего матча в группе. В первом круге в матче «Краснодар» — «Хетафе» зрители увидели восемь предупреждений и одну красную. Шансы на повторение подобного расклада велики.



«Хетафе» — самая грубая команда Примеры (52 «горчичника» за 16 туров). «Краснодар» за 19 поединков в РПЛ — пятый по жёлтым карточкам и второй по красным. Оба коллектива имеют проблемы с дисциплиной даже в обычных матчах, а когда на кону выход в плей-офф Лиги Европы, стыки, подкаты, симуляции и провокации станут неотъемлемой частью игры.



Футболисты «Хетафе» били и провоцировали игроков «Краснодара» в матче в России. Испанцы останутся верны своему стилю и продолжат нервировать «быков». Команда Мурада Мусаева примет бой. Немецкого судью Даниэля Зиберта ожидает тяжёлый вечер. Поставьте и получите бонус до 10 000 рублей!

«Хетафе» — «Краснодар». Прогноз: российский клуб отоварят по ногам в Испании «Краснодар» второй в РПЛ по удалениям, а «Хетафе» — самый грубый клуб Примеры. В Испании будет сеча.