«Хетафе» – «Краснодар»: прогноз Валерия Непомнящего на матч Лиги Европы

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч группового этапа Лиги Европы «Хетафе» – «Краснодар».



Ставка: «Краснодар» не проиграет за 2.15.



«Я считаю, что «Краснодару» по зубам этот соперник. Но для этого краснодарцы должны сыграть в свой лучший футбол, и сейчас они готовы это сделать. Правда, Ари пропустит матч из-за дисквалификации, которую он получил в прошлом матче в самой концовке. Но сейчас Вандерсон в порядке, поэтому можно смело поставить на то, что «Краснодар» не проиграет этот матч. И вообще, краснодарцы сыграют на победу. У них будут шансы обыграть «Хетафе» и соответственно пройти в плей-офф Лиги Европы.



Если оценивать уровень команд, то я считаю, что «Краснодар» превосходит в классе испанский клуб. Просто у «Краснодара» нет стабильности. А если смотреть эталонные игры краснодарцев, то их уровень очень высок. Они никому не уступают в скорости, и у них очень техничная команда по сравнению с теми командами, которые не являются главными фаворитами Лиги Европы», — сказал Непомнящий.

«Хетафе» — «Краснодар». Прогноз: российский клуб отоварят по ногам в Испании «Краснодар» второй в РПЛ по удалениям, а «Хетафе» — самый грубый клуб Примеры. В Испании будет сеча.