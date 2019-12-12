«Хетафе» – «Краснодар»: прогноз Валерия Непомнящего на матч Лиги Европы

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч группового этапа Лиги Европы «Хетафе» – «Краснодар».
Ставка: «Краснодар» не проиграет за 2.15.
«Я считаю, что «Краснодару» по зубам этот соперник. Но для этого краснодарцы должны сыграть в свой лучший футбол, и сейчас они готовы это сделать. Правда, Ари пропустит матч из-за дисквалификации, которую он получил в прошлом матче в самой концовке. Но сейчас Вандерсон в порядке, поэтому можно смело поставить на то, что «Краснодар» не проиграет этот матч. И вообще, краснодарцы сыграют на победу. У них будут шансы обыграть «Хетафе» и соответственно пройти в плей-офф Лиги Европы.
Если оценивать уровень команд, то я считаю, что «Краснодар» превосходит в классе испанский клуб. Просто у «Краснодара» нет стабильности. А если смотреть эталонные игры краснодарцев, то их уровень очень высок. Они никому не уступают в скорости, и у них очень техничная команда по сравнению с теми командами, которые не являются главными фаворитами Лиги Европы», — сказал Непомнящий.
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