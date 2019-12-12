Эксперты: «Реал» и «Ювентус» не входят в топ-5 фаворитов Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов сезона-2019/20 завершился групповой этап. «Зенит» и «Локомотив» заняли четвёртые места в своих квартетах и покинули турнир. Жеребьёвка стадии 1/8 финала состоится в понедельник, 16 декабря, но букмекеры уже определились с фаворитом соревнования.

Главным претендентом на победу в турнире эксперты называют «Манчестер Сити». Поставить на команду Хосепа Гвардиолы в конторах можно с коэффициентом 3.94, что соответствует 25% вероятности.

Ниже специалисты оценивают шансы «Ливерпуля» (коэффициент 5.50, 18%), «Барселоны» (7.00, 14%), «ПСЖ» (8.00, 13%) и «Баварии» (8.50, 11%).

В случае успеха «Ювентуса» сыграет коэффициент 11.0 (9%), итоговую победу мадридского «Реала» можно проверить за 16.0 (6%), а на «Тоттенхэм Хотспур» доступна ставка за 23.0 (4%).

В сезоне-2018/19 победителем Лиги чемпионов стал «Ливерпуль», который в финальном матче одолел «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.

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