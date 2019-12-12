Эксперты: Месси и Роналду не догонят Левандовски в гонке бомбардиров ЛЧ

В Лиге чемпионов сезона-2019/20 завершился групповой этап. Жеребьёвка стадии 1/8 финала состоится в понедельник 16 декабря.

Букмекеры не видят явного фаворита на победу в Лиге чемпионов среди оставшихся команд, но уверены в результатах гонки бомбардиров. Эксперты дают коэффициент 1.04 (92% вероятности) на то, что лучшим снайпером турнира станет Роберт Левандовски, выступающий за «Баварию». Если награду завоюет любой другой футболист, то сыграет ставка за 11.00 (8%).

Эксперты не верят в голевые свершения Лионеля Месси, представляющего «Барселону», и Криштиану Роналду из «Ювентуса». Поставить на итоговую победу Месси в гонке бомбардиров можно за 21.00, а в случае успеха Роналду выигрышным станет коэффициент 101.00.

На данный момент в гонке бомбардиров лидирует Роберт Левандовски. Форвард «Баварии» забил 10 мячей. Месси и Роналду отличились по 2 раза.

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