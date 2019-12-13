«Барселона» — «Панатинаикос»: прогноз Владимира Гомельского на матч Евролиги

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч группового этапа Евролиги сезона-2019/20 «Барселона» — «Панатинаикос».



Ставка: меньше 173 очков в матче за 1.57.



«Барса» занимает 2-е место, имеет 9 побед и 3 поражения. Тренер Светислав Пешич поставил команде очень разумную, разнообразную игру в нападении. Команда набирает в среднем 84,4 очка. В «Барсе» самая глубокая и, пожалуй, самая качественная ротация состава. На матч с «Пао» ожидается такой стартовый состав: разыгрывающий Малкольм Дилейни, атакующий защитник Кори Хиггинс, лёгкий форвард Адам Ханга, мощный форвард Никола Миротич и центровой Брендон Дэвис. Дилейни, Хиггинс и Ханга отлично защищаются, терроризируют противников на периметре.



В атаке Миротич и Хиггинс часто меняются местами, что вполне обоснованно. У Хиггинса отличный проход, Миротич прекрасно атакует издали. В команде есть ещё снайперы — Кайл Курич и Роландс Смитс. Отличная замена на позиции центра: вместо атлетичного Дэвиса выходит очень высокий и очень техничный Анте Томич. По Рибас, Алекс Абринес и Пьерр Ориола добавляют жёсткости в обороне.



«Панатинаикос» вернул прошлогоднего тренера Рика Питино, и команда сразу же начала играть качественнее. Атакой управляет лучший разыгрывающий Евролиги Ник Калатес. Вместе с ним в паре выходит очень острый защитник Джиммер Фредетт. На позиции лёгкого форварда играет Дешон Томас. А 4-й и 5-й номера закрывают высокорослые Иоаннис Папапетру и Георгиос Папаяннис.



В ротации обязательно участвуют разыгрывающий Тайриз Райс, атакующий защитник и специалист по защите Никос Паппас, нападающие Уэсли Джонсон, Джейкоб Уайли и Бен Бентил — все атлетичные и агрессивные в защите. На позиции центра готов выйти на поляну опытный и спокойный Ян Вуюкас. Тренер Питино предпочитает размеренную игру в позиционном нападении, но и от быстрых прорывов не отказывается. С таким разыгрывающим, как Калатес, можно рассчитывать, что вторая передача найдет партнёра уже под кольцом соперника», — сказал Гомельский.



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