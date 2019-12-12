«Хетафе» – «Краснодар»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги Европы 12 декабря

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20 «Хетафе» – «Краснодар».
Ставка: победа «Краснодара» с форой (+1) за 1.76.
«Очень важный матч для «Краснодара». Ничья его не устраивает, если он хочет пройти дальше в Лиге Европы. Всё свелось к борьбе трёх клубов в этой группе. Засидевшись на старте, «Краснодар» сейчас в не самом выгодном положении.
Не знаю, насколько продолжение борьбы в Лиге Европы является жизненно важным для «Краснодара», но я думаю, что эта команда просто не умеет играть, не желая выиграть матч. Вот какие будут возможности у него, сказать сложно.
Меня удивляет, что букмекеры настолько очевидным фаворитом считают «Хетафе». Я считаю, что надо ставить на «Краснодар» с форой (+1) и коэффициентом 1.76. Мне кажется, если он проиграет, то немного, а может и вообще не уступить».
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