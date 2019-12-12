Australian Open 2020: сроки проведения турнира Большого шлема у мужчин и женщин

В январе в австралийском Мельбурне пройдёт первый турнир «Большого шлема» за 2020 год — Australian Open. Соревнования проводятся на кортах местного спортивного комплекса «Мельбурн Парк», покрытие — хард.

В женском одиночном разряде игры основной сетки начнутся 20 января, а финал состоится 1 февраля. У мужчин соревнования также стартуют 20 января, но завершатся 2 февраля.

Действующим победителем в мужском одиночном разряде является сербский теннисист Новак Джокович, который одолел в финале Рафаэля Надаля из Испании.

У женщин в 2019 году лучшей оказалась Наоми Осака из Японии, в решающем поединке выигравшая у чешки Петры Квитовой.

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