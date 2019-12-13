Россия — Чехия: когда играют, где покажут матч, какие ставки
Завтра, 14 декабря, в рамках Кубка Первого канала сыграют сборные России и Чехии. Начало встречи запланировано на 15:00 мск. Игра состоится на «ЦСКА-Арене» в Москве. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на Первом канале.
По оценке букмекеров, сборная России — фаворит встречи. Сделать ставку на победу хозяев льда можно с коэффициентом 1.90. Это примерно 52% вероятности. Поставить на триумф сборной Чехии можно с коэффициентом 3.65, это 26% вероятности. Вероятность того, что основное время встречи завершится ничейным исходом, аналитики оценили коэффициентом 4.40, что составляет около 22% вероятности.
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