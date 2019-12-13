«Алавес» – «Леганес»: прогноз Владислава Радимова на матч Примеры

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч Примеры «Алавес» – «Леганес».
Ставка: «Леганес» не забьёт за 2.42.
«Леганес» является сугубо домашней командой. На своём стадионе он может оказать сопротивление даже грандам испанского первенства. На чужом поле команда очень неуверенно выступает, с трудом добывает очки. Клуб сейчас находится на последнем месте в чемпионате. Игроки у «Леганеса» не очень высокого уровня, поэтому им тяжело будет сохранить прописку в высшем испанском дивизионе. Однако для того, чтобы оставались хоть какие-то шансы на это, команде нужно сосредоточить все силы на том, чтобы набирать максимум очков в играх на своём стадионе.
«Алавес» тоже дома играет сильнее, чем на выезде. Чтобы избежать нервной концовки чемпионата, ему нужно на своём стадионе обыгрывать такие команды, как «Леганес». Поэтому я думаю, что хозяева подтвердят статус фаворита и добьются победы в предстоящем матче», — сказал Радимов.
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