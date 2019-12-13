Эксперты: Россия подаст апелляцию на решение ВАДА об отстранении на 4 года

9 декабря Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) на четыре года отстранило Россию от международных соревнований. Наказание распространяется на крупнейшие соревнования: Олимпиады и чемпионаты мира.



Российские атлеты получат право участвовать в таких соревнованиях, если смогут доказать, что они чистые. При этом выступать атлеты будут только под нейтральным флагом.



Теперь у России есть 21 день на то, чтобы принять решение о подаче апелляции на решение ВАДА в Спортивный арбитражный суд (CAS). Букмекеры принимают ставки на то, будет ли подана жалоба.



По оценке аналитиков, скорее всего, апелляцию подадут. Поставить на такое развитие событий можно за 1.20, это примерно 76% вероятности. Сделать ставку на то, что Россия не станет обжаловать решение, можно с коэффициентом 4.00 (24%).



В случае, если апелляцию подадут, но CAS отклонит её, четырёхлетний бан будет отсчитываться от даты окончания судебных разбирательств.



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