Где РПЛ, а где АПЛ? Попробуй пройти тесты в Академии «Чемпионата»!
«Чемпионат» создал для вас новый проект «Академия ставок». Это игровое обучение ставкам на спорт. В Академии вы смотрите видеоуроки, сдаёте тесты, набираете очки опыта и повышаете свой уровень. Соревнуйтесь с другими читателями «Чемпионата» и побеждайте в турнирной таблице!
Преподаватели Академии ставок:
- Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу
- Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер
- Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте»
- Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная Ставка»
- Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок
- Олег Клепиков, нейропсихолог
- Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского»
Сумеете сдать тест на отличия РПЛ от английской Премьер-лиги на 100 из 100?
Регистрируйтесь в Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ
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