«Алавес» — «Леганес»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 17-го тура Примеры сезона-2019/20 «Алавес» — «Леганес».
Ставка: ничья за 2.95.
«Для «Алавеса» прошлый матч в Гранаде обернулся настоящим кошмаром. Мало того что баски проиграли 0:3, получив все голы во втором тайме, так вдобавок потеряли до апреля ключевого опорника Томаса Пину. Он сломал ногу.
А еще два футболиста «Алавеса» – другой основной опорник Вакасо и центральный защитник Лагуардия – получили красные карточки и теперь дисквалифицированы. То есть «Алавесу» придется обходиться в матче с «Леганесом» без лидера обороны и без двух основных центральных хавбеков. Это сильно снижает шансы «Алавеса» одержать домашнюю победу. Поставлю тут на ничью.
Кроме того, мне нравится ставка «обе забьют – нет», поскольку обе команды в принципе довольно низовые, а у «Алавеса» будут нарушены все привычные построения в центре поля», — сказал Вишневский.
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