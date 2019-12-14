«Ливерпуль» — «Уотфорд»: прогноз Ильи Казакова на матч английской Премьер-лиги

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 17-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Ливерпуль» — «Уотфорд».



Ставка: «Ливерпуль» выиграет оба тайма за 2.15, ТБ 2,5 мяча за 1.40, «Уотфорд» не забьёт за 1.90.



«Красные в потрясающей форме. У «Уотфорда» только одна победа за очень долгое время и не самая весёлая статистика в выездных матчах. Понятно, что надо ставить на выигрыш «Ливерпуля», но на чистую победу катастрофически низкий коэффициент.



Поставил бы на то, что красные выиграют каждый из таймов. Еще бы сделал ставку на то, что будет верховая игра — больше 2,5 гола. На этот коэффициент чуть меньше 1,5. В-третьих, поставил бы на то, что «Уотфорд» не забьёт. У команды только одна победа в 20 последних встречах.



«Ливерпуль» с «Уотфордом» играл размашисто и весело в последнее время, забивая за матч по три мяча и больше. Здесь всё абсолютно ясно, и пусть коэффициенты невысокие, но ставки верные».