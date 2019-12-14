«Майнц» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Майнц» — «Боруссия» Дортмунд в 15-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2019/20.
Ставка: победа «Боруссии» и тотал больше 2,5 за 2.00.
«Боруссия» подходит к матчу в хорошем настроении после того, как получила путёвку в плей-офф Лиги чемпионов и немного заработала. Думаю, дортмундцы чувствуют себя достаточно уверенно.
«Майнц» будет играть с «Боруссией» в открытый футбол. Во-первых, у этой команды есть слабости в обороне, их можно использовать. Во-вторых, «Майнц» никогда не закрывается.
Нахожу линию букмекеров достаточно странной. Предвижу здесь большое количество забитых мячей, думаю, «Боруссия» выиграет. Моя ставка – победа «Боруссии» и тотал больше 2,5 за коэффициент 2,0. Если хотите более надёжный вариант, букмекеры буквально дарят вариант — победа «Боруссии» и тотал больше 1,5 с коэффициентом 1,70. Это уже совсем смешная ставка, потому что в атаке «Боруссия» хороша, а «Майнц» будет играть и давать играть сопернику».
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