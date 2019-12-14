«Бавария» — «Вердер»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч чемпионата Германии

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч чемпионата Германии «Бавария» — «Вердер».



Ставка: “Бавария” выиграет с форой (-2,5) за 2.09.



«Мне кажется, у гостей в этой встрече никаких шансов. “Вердер” в глубоком кризисе. Команда потеряла уверенность в себе. Вроде бы прервали серию без побед, выиграв в матче с “Вольфсбургом”, но в прошлом туре умудрились уступить “Падерборну”. Довольно много атаковали, создавали моменты, но не забили и пропустили в конце. Проиграли клубу, который был на последнем месте в турнирной таблице.



“Бавария” в прошлом туре встречалась в гладбахской “Боруссией”. Мюнхенцы сейчас злые — проиграли два матча в чемпионате подряд. Еще был проигрыш в матче с “Байером”, если забыли. В матче с “Боруссией” игроки Флика тотально владели преимуществом, но не смогли ничего реализовать. Матч был разделён на две части, но как только “Боруссия” изменила схему, они успешно провели последние полчаса и выиграли. Понятно, “Бавария” будет очень серьёзно настроена на матч с “Вердером”. Думаю, даже матч Лиги чемпионов с “Тоттенхэмом” не помешает баварцам, ведь у Флика есть возможность делать ротацию. Кроме того, в последние годы “Бавария” очень удачно играет с “Вердером” дома.



“Вердер” сейчас в кризисе, допускает ошибки в обороне и не забивает. Не понимаю, за счёт чего команда гостей может претендовать на победу. Можно выбирать только варианты на победу “Баварии”. Предложил бы ставку — “Бавария” выиграет с форой -2,5. Может, и будут проблемы, но в результате хозяева забьют много. Настрой у них такой — забивать второй, третий, четвертый. Левандовски уже несколько матчей в Бундеслиге не может забить. Это катастрофа! Пора уже поляку возвращаться на снайперский путь».



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