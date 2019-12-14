«Майнц» — «Боруссия Д»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч чемпионата Германии

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч чемпионата Германии «Майнц» – «Боруссия Д».
Ставка: «Боруссия» не проиграет и ТБ 2,5 мяча за 1.76.
«Есть ощущение, что этот матч будет очень весёлым, а зрители увидят много забитых мячей.
“Майнц” поменял главного тренера. Эту команду возглавил Байерлорцер, который пытался ставить атакующий футбол “Кёльну”, но не получилось. Многие его критиковали: мол, он ставил слишком атакующий футбол. Через неделю после увольнения его сразу же пригласили в “Майнц”, и в первой же игре после назначения был разгромлен “Хоффенхайм” со счетом 5:1. Потом была победа над “Айнтрахтом”, но в предыдущем туре всё-таки проиграли “Аугсбургу”. Тем не менее “Майнц” играет от себя, “Майнц” играет в атаку. Тоже самое они попытаются сделать на своем поле и против “Боруссии”.
Дортмундская “Боруссия” наладила свои дела в чемпионате. Одержали победу над “Гертой”, уверенно и красиво обыграли “Фортуну”. Кроме того, благодаря помощи “Барселоны”, дортмундцы смогли выйти в плей-офф Лиги чемпионов, хотя шансы были не так уж и велики. Но они обыграли “Славию”, которая огрызалась и могла совершенно по-другому закончить встречу. Все это говорит о том, что, несмотря на белую полосу, проблемы “Боруссии” никуда не ушли. Так что матч с “Майнцем” должен получиться результативным, о чем я уже сказал.
Мне кажется, совсем необязательно, что “Боруссия” выиграет. Конечно, она фаворит, поэтому коэффициент на них не очень высок. Кроме того, есть некоторый риск. Поэтому я выбрал другой вариант. Как мне думается, он более спокойный: Х2 + тотал больше 2,5. То есть “Боруссия” не проиграет, хотя забитых мячей будет много с обеих сторон».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 14 декабря 2019
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:17
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:40
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:00
- 13 декабря 2019
-
23:48
-
19:21
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:28
-
10:00
- 12 декабря 2019
-
21:30
-
21:00
-
20:30