«Майнц» — «Боруссия Д»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч чемпионата Германии

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч чемпионата Германии «Майнц» – «Боруссия Д».



Ставка: «Боруссия» не проиграет и ТБ 2,5 мяча за 1.76.



«Есть ощущение, что этот матч будет очень весёлым, а зрители увидят много забитых мячей.



“Майнц” поменял главного тренера. Эту команду возглавил Байерлорцер, который пытался ставить атакующий футбол “Кёльну”, но не получилось. Многие его критиковали: мол, он ставил слишком атакующий футбол. Через неделю после увольнения его сразу же пригласили в “Майнц”, и в первой же игре после назначения был разгромлен “Хоффенхайм” со счетом 5:1. Потом была победа над “Айнтрахтом”, но в предыдущем туре всё-таки проиграли “Аугсбургу”. Тем не менее “Майнц” играет от себя, “Майнц” играет в атаку. Тоже самое они попытаются сделать на своем поле и против “Боруссии”.



Дортмундская “Боруссия” наладила свои дела в чемпионате. Одержали победу над “Гертой”, уверенно и красиво обыграли “Фортуну”. Кроме того, благодаря помощи “Барселоны”, дортмундцы смогли выйти в плей-офф Лиги чемпионов, хотя шансы были не так уж и велики. Но они обыграли “Славию”, которая огрызалась и могла совершенно по-другому закончить встречу. Все это говорит о том, что, несмотря на белую полосу, проблемы “Боруссии” никуда не ушли. Так что матч с “Майнцем” должен получиться результативным, о чем я уже сказал.



Мне кажется, совсем необязательно, что “Боруссия” выиграет. Конечно, она фаворит, поэтому коэффициент на них не очень высок. Кроме того, есть некоторый риск. Поэтому я выбрал другой вариант. Как мне думается, он более спокойный: Х2 + тотал больше 2,5. То есть “Боруссия” не проиграет, хотя забитых мячей будет много с обеих сторон».



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