«Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Примеры

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 17-го тура Примеры сезона-2019/20 «Реал Сосьедад» — «Барселона».



Ставка: «Барселона» забьёт в каждом тайме за 2.20, победа «Барселоны» за 1.70.



«Реал Сосьедад» — «Барселона» — одна из лучших вывесок в Примере. «Реал Сосьедад» приятно удивляет в этом сезоне. Там есть хорошие игроки — Эдегор, Виллиан Жозе. У басков серия хороших результатов, это опасно для «Барселоны».



«Барса» тоже сейчас в хорошей форме, внутри команды хорошая атмосфера — Лео Месси выиграл шестой «Золотой мяч». «Барса» приедет в боевом составе. Тройка Месси — Суарес — Гризманн начала постепенно сыгрываться, что является очень важным для игры «Барселоны». Де Йонг и Ракитич тоже в хорошей форме. Посмотрим, сыграет ли в этом матче Альба, или его приберегут к игре с «Реалом».



Это важная игра, так как она состоится накануне «класико». Думаю, что «Барса» подойдёт к этой игре сконцентрированной. «Реал Сосьедад», как и «Барселона», много владеет мячом, хорошо его чувствует, строит свою игру на большом количестве передач. Я думаю, что фаворитом в этой игре будет команда, которая возьмёт под контроль мяч.



Будет очень интересно. Я думаю, что будет много моментов для взятия ворот с обеих сторон. На данный момент у «Барсы» высокая концентрация и мотивация. Думаю, что она победит. Мой второй прогноз — «Барселона» забьёт в каждом тайме».