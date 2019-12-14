Петр Ян — Юрая Фейбер, UFC 245: прогноз, ставки и коэффициенты на бой

15 декабря в Лас-Вегасе в основном карде крупного номерного турнира UFC 245 сразятся американец Юрая Фейбер и россиянин Пётр Ян. Начало боя — примерно в 06:00 мск.

Прямая трансляция будет доступна в мобильном приложении промоушена, а также на канале UFC Fight Pass.



Букмекеры считают явным фаворитом Яна, и поставить на его победу предлагается с коэффициентом 1.22, что соответствует 78% вероятности.



В случае победы Фейбера сыграет коэффициент 3.94 (около 20%). Ничейный исход оценивается коэффициентом 38.0 (2%).



Букмекеры сомневаются, что бой продлится всю дистанцию: поставить на это можно с коэффициентом 2.13. Досрочное завершение поединка идёт за 1.68.



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