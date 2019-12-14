Организатор договорного матча: буду рад, если начнётся расследование

9 декабря 2019 года на турнире ITF в Дохе (Катар) состоялся странный теннисный матч, который уже вошёл в историю. Криттин Коайкул из Таиланда всего за 22 минуты обыграл украинца Артёма Бахмета. Представитель Таиланда, занимающий 1369-е место в рейтинге ATP, выиграл со счётом 6:0, 6:0. Самое удивительное в этой истории то, что за всю игру Бахмет не набрал ни одного очка. Да и смотрелся он, мягко говоря, не как профессиональный теннисист. Более того, на сайте ITF нет профиля Бахмета.

Чтобы пролить свет на эту непонятную ситуацию, редакция «Чемпионата» пообщалась с человеком, который представился как организатор этого нашумевшего матча. Игорь (так он попросил себя называть) заявил о том, что не опасается возможного расследования, и будет рад, если это случится.

«Во-первых, это вообще сложно назвать договорным матчем. Артём ведь даже не «сливал» — просто он не умеет играть. Во-вторых, это всё происходило в Катаре. Теоретически проблемы могли бы быть, но только там. Больше Артём туда не полетит. Хотя я уверен, что ничего не будет даже там, но мы перестрахуемся.

К украинскому уголовному кодексу это всё не имеет никакого отношения. Да и на Украине даже за реальные доказанные договорняки никогда никого не сажали. Я не верю, что будет какое-то серьёзное расследование по этому поводу. А если и будет, то всё ограничится дисквалификацией и штрафом для Артёма. Штраф платить необязательно. Если не заплатишь — просто больше не будешь играть, на этом последствия заканчиваются.

Я настолько скучно живу сейчас, что меня даже немного обрадует, если начнётся какой-то небольшой (без серьёзных последствий) движ в отношении меня. Я тогда полечу куда-нибудь на Кубу или в Доминикану и буду там скрываться. Но я не верю, что будет что-то такое», — сообщил Игорь корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Прокофьеву.