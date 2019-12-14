«Атлетико Мадрид» — «Осасуна»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Примеры

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 17-го тура Примеры сезона-2019/20 «Атлетико Мадрид» — «Осасуна».



Ставка: «Атлетико» забьёт в каждом тайме за 2.50, победа «Атлетико» с форой (–1,5) за 2.40.



«Осасуна» — типично домашняя команда, которая на своём поле играет с высокой концентрацией, мотивацией и самоотдачей. Но когда команда играет в гостях, то это совершенно другая команда, тем более если приходится играть против топ-команд, таких как «Атлетико».



Между «Атлетико» и «Осасуной» большая разница в классе. Я думаю, что «Атлетико» выиграет с разницей минимум в два гола. Вторая ставка — «Атлетико» забьёт в каждом тайме».