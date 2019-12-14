«Атлетико» — «Осасуна»: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата Испании

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 17-го тура Примеры сезона-2019/20 «Атлетико» — «Осасуна».



Ставка: победа «Атлетико» с форой (–1,5) за 2.40.



«Когда-то стадион играл совершенно особенную роль для “Атлетико”. Сейчас это тоже так. По крайней мере ожидания такие. Но “Ванда Метрополитано” — ещё не такое намоленное место, как “Висенте Кальдерон”. Хотя пройдёт время, и обязательно “намолят”. В предстоящем туре испанской Примере мадридский клуб будет играть на своем поле против “Осасуны”.



Обе команды удивляют на старте сезона по-разному. Если “Осасуна” удивляет положительно, то “Атлетико” — отрицательно. Когда такое было, чтобы “Атлетико” находилось вообще не в зоне еврокубков? Мне кажется, нужно отталкиваться от того, с чем команды подходят именно к этому матчу. У “Атлетико” довольно серьёзные проблемы в обороне, что сильно сказывается. Отсутствие Жоау Феликса серьёзно влияло на игру в атаке. Стабилизация состава означает для Мадрида стабилизацию игры.



У “Осасуны” есть проблемы и в атаке, и в обороне. Есть также дисквалификации и травмы. И вообще это домашняя команда. На выезде “Осасуне” играть очень сложно. Мне кажется, что выбирающийся из болота “Атлетико” может использовать матч с “Осасуной” как ключевой в сезоне. Я не сомневаюсь, что в итоге “Атлетико” попадёт в Лигу чемпионов и будет в тройке, но для этого нужно обыгрывать “Осасуну”. Как раз закончились еврокубки, а значит, внутреннему первенству можно уделить больше внимания.



Я бы предложил задуматься над вариантом “победа “Атлетико” с форой (–1,5)”, пусть это будет и смело, так как “Осасуна” обычно не разваливается. Но “Атлетико” хорош и в этом матче должен взять свое».