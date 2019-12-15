«Милан» — «Сассуоло»: прогноз Павла Занозина на матч Серии А 15 декабря

Известный комментатор Павел Занозин сделал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Сассуоло».



Ставка: индивидуальный тотал «Сассуоло» больше 1,5 за 3.10.



««Милан» в кои-то веки одержал две победы подряд, начал немного подниматься. Неожиданно результативно заиграла команда. Что-то приятное происходит для болельщиков россонери. Наконец-то!



«Сассуоло» — чуть ли не самая весёлая команда чемпионата Италии. Эти парни всегда забивают сами, всегда дают забивать сопернику, отбирают очки у фаворитов. С «Сассуоло» скучно точно не будет.



Мне кажется, что в этой встрече можно ожидать того же сценария, что и в матче «Милана» с «Болоньей». Хозяева могут выиграть, но при этом позволят сопернику достаточно многое.



Мне очень понравилась ставка на «индивидуальный тотал «Сассуоло» больше 1,5» с отличным коэффициентом 3,1. В матче с «Ювентусом». например, это случилось. И в ворота «Интера» чёрно-зелёным удалось отправить три мяча. Почему бы не повторить этот фокус на «Сан-Сиро»?»



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