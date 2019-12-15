«Валенсия» — «Реал Мадрид»: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата Испании

Известный футбольный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Примеры «Валенсия» — «Реал».
Ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1.76.
«После матча с «Валенсией» у «сливочных» в середине следующей недели — «эль класико» с «Барселоной». До этой встречи дистанцию нужно пройти с минимальными потерями и максимальными приобретениями — такую задачу ставят и «Барселона», и «Реал» в частности. Кстати, те и другие в предстоящем туре перед матчем друг с другом испытают себя на прочность с очень крепким соперником.
Думаю, в матче «Валенсия» — «Реал» нужно задуматься над тоталом. Мне кажется, обе команды забьют и тотал больше 2,5 — очень хороший вариант.
У «Реала» нет-нет, да и возникают проблемы в обороне. «Сливочные» недавно выбили серию из пяти сухих матчей, что совершенно нехарактерно.
У «Валенсия» тоже есть атакующий ресурс. Команда любит и умеет играть смело. Тем более Селадесу такие матчи важны для тренерского становления. В общем, мой вариант — обе забьют и тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,76. В ожидании большого футбола от больших испанских команд».
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